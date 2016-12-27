Россияне забирают накопления из Пенсионного фонда

Обязательное пенсионное страхование позволит гражданам сформировать индивидуальный пенсионный капитал

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Российские пенсионеры забирают свои накопления из Пенсионного фонда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Сообщается, что на 1 декабря от россиян поступило более семи миллионов заявлений о переводе пенсионных накоплений. Эта цифра превысила прошлогодний показатель в 1,4 раза.

Стоит заметить, что 2,9 миллиона из этого числа пришлись на просьбы о переводе из одного НПФ в другой. Около 98 % россиян решили сменить место размещения накоплений раньше срока. Ссамый серьезный вклад внесли лица, покидающие Пенсионный фонд и переводящие накопления в НПФ. Именно от них поступило четыре миллиона заявлений, а это является 60-процентным ростом по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Заметим, что в настоящее время негосударственные пенсионные фонды не привлекают деньги от российских граждан по обязательной накопительной программе. В отношении этих средств уже три года действует государственный мораторий, который впервые был введен в 2014 году.

Как отметил гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов, высока вероятность того, что обязательное пенсионное страхование позволит гражданам сформировать индивидуальный пенсионный капитал.