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Политика и экономика

Россияне забирают накопления из Пенсионного фонда

Обязательное пенсионное страхование позволит гражданам сформировать индивидуальный пенсионный капитал
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Российские пенсионеры забирают свои накопления из Пенсионного фонда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Сообщается, что на 1 декабря от россиян поступило более семи миллионов заявлений о переводе пенсионных накоплений. Эта цифра превысила прошлогодний показатель в 1,4 раза.

Стоит заметить, что 2,9 миллиона из этого числа пришлись на просьбы о переводе из одного НПФ в другой. Около 98 % россиян решили сменить место размещения накоплений раньше срока. Ссамый серьезный вклад внесли лица, покидающие Пенсионный фонд и переводящие накопления в НПФ. Именно от них поступило четыре миллиона заявлений, а это является 60-процентным ростом по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Заметим, что в настоящее время негосударственные пенсионные фонды не привлекают деньги от российских граждан по обязательной накопительной программе. В отношении этих средств уже три года действует государственный мораторий, который впервые был введен в 2014 году.

Как отметил гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов, высока вероятность того, что обязательное пенсионное страхование позволит гражданам сформировать индивидуальный пенсионный капитал.

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