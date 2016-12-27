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Генпрокуратура проверит слова Рынски о погибших при крушении Ту-154‍

В случае обнаружения признаков нарушения закона будет приняты меры реагирования
Фото:Валерий Матыцин/ТАСС Фото:Валерий Матыцин/ТАСС
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Генеральная прокуратура России проверит слова журналистки Божены Рынски, которая в соцсети высказалась о погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем журналистах телекомпании НТВ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

По словам представителя Генпрокуратуры, "запрос Артема Кирьянова с просьбой проверить законность высказываний Божены Рынски в адрес журналистов телекомпании НТВ в день крушения авиалайнера Ту-154 в Краснодарскм крае будет рассмотрен в установленном порядке, как только мы получим соответствующие документы".

"Сообщению Божены Рынски, опубликованному в ее персональном аккаунте в Facebook, будет дана правовая оценка. Безусловно, в случае обнаружения признаков нарушения закона, мы примем все необходимые в данной ситуации меры реагирования", - добавил Александр Куренной.

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