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Общество

Приморские спасатели отмечают профессиональный праздник

В течение каждого года летопись МЧС пополняется историями мужества и спасения
Фото: МЧС России Фото: МЧС России
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 декабря, во Владивостоке в Пушкинском театре состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя Российской Федерации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Праздничный концерт сопровождался награждением ведомственными наградами и почетными грамотами.

За отвагу и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, высокий профессионализм, личный вклад в развитие и МЧС России спасатели Приморского края получили ведомственные награды и медали.

В свой профессиональный праздник спасатели Приморского края подвели итоги уходящего года. На торжественном сборе перед личным составом выступил Врио начальника Главного управления МЧС России по Приморскому краю полковник Валерий Дзуцев, который еще раз поздравил собравшихся с Днём спасателя, напомнив о преодолённых трудностях и поставленных задачах. «Особенно хочется поздравить с праздником наших ветеранов. Пожелать им счастья, добра и сказать огромное спасибо, за их опыт и поддержку в трудную минуту», - добавил Валерий Дзуцев.

Так же, в торжественной обстановке были награждены памятными подарками и дипломами представители средств массовой информации в номинациях Всероссийского конкурса «Созвездие мужества». МЧС России уже в восьмой раз проводит Всероссийский фестиваль по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества», объединяющий сотрудников МЧС, других министерств и ведомств, журналистов и представителей общественности. За прошедшее время фестиваль превратился в самую масштабную общественную акцию МЧС России. Творческая составляющая фестиваля – всероссийский конкурс журналистских и фоторабот, объединивший авторов лучших фильмов, репортажей, статей об основах безопасности и историях спасения.

В течение каждого года летопись МЧС пополняется историями мужества и спасения, страницами доблести и беззаветного служения своему делу, новыми именами современных героев со всех уголков России, проявивших героизм и мужество, где не последнюю роль сыграли представители средств массовой информации, сумевшие отразить подвиг в истории.

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