Во Владивосток пришли самые морозные ночи

В ближайшие дни осадков не ожидается

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

В Приморье заметно понизилась температура, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Сегодня, 27 декабря, во Владивостоке утром столбики термометра опустились до −18 °C. Специалисты отмечают, что прошедшая ночь выдалась самой холодной с начала зимы.

Днем во Владивостоке было солнечно, дул сильный северный ветер. Столбик термометра не поднялся выше −13…−15 °C.

В предстоящие сутки погода особо не изменится. Осадки маловероятны.

Во Владивостоке ночь будет морозной, −16…−19 °C. Ветер северный сильный. Днем ветер ослабеет, направление сменится на юго-западное, потеплеет. Во второй половине дня температура −7…−9 °C.