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Общество

Сотрудники завода "Прогресс" присоединились к ​"Манекен челлендж"

Во время корпоратива
Фото: принтскрин Фото: принтскрин
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Молодежь профсоюза завода "Прогресс" из Арсеньева не отстает от модных тенденций. Свой новогодний корпоратив представители молодежной профсоюзной комиссии отметили необычным флешмобом "Манекен челлендж", набирающем все большую популярность в сети интернет.

Идея его создания родилась случайно, об этом корреспонденту РИА VladNews рассказали сами идейные вдохновители флешмоба.

"Ведущий сказал про "Манекен челлендж" и я сразу загорелась этой идеей, - рассказала специалист по связям с общественностью молодежной профсоюзной комиссии ААК "Прогресс" Анна Прудникова, - несколько минут мы посовещались с председателем молодежной профсоюзной комиссии Синевой Еленой, затем она собрала нас и все организовала".

Оператором и режиссером монтажа выступил инженер Николай Коренков, снявший все на свой мобильный телефон.

"Мы сняли просто на память, - делятся организаторы. - Это еще один способ творчески самовыразиться, это тоже наша деятельность. Будущее в наших руках, потому что мы молодежь и все от нас зависит! Этот год был сложным, мы только собрали команду и у нас много планов на следующий год. Мы только начинаем работать. Молодежь у нас хорошая, хочет заниматься общественными делами на благо завода и города".

В числе дел молодой молодежной профсоюзной комиссии из Арсеньева организация мероприятий, таких как II "Дальневосточный Молодежный Экологический Кинофестиваль "EcoMovie", участие в туристических слетах студенческой и рабочей молодежи, участие в общественной жизни завода (обучение персонала, поздравление ветеранов завода с 80-летием завода).

Mannequin Challenge (с англ. — «вызов подражания манекену») — флешмоб, распространившееся в интернете в октябре 2016 года. Группа людей остается неподвижной, пока между ними перемещается оператор, записывающий видео. Впервые было замечено в социальной сети Twitter 27 октября 2016 года. Сопровождается рядом музыкальных композиций. К флешмобу подключились уже многие шоумены, спортсмены, известные личности и даже депутаты Госдумы.

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