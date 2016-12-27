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Людмила Хорошавина: Настоящим лидером становится тот, кто щедро делится с людьми своим временем и энергией

Численность профсоюзной организации в детском саду № 186 города Владивостока за четыре года выросла в девять раз
Фото: Юрий Евдан Фото: Юрий Евдан
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.
 Людмилу Валерьевну Хорошавину избрали председателем первичной профсоюзной организации детского сада № 186 во Владивостоке четыре года назад. За это время численность организации возросла в девять раз, с 3 до 28 человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Приморскую краевую организацию Общероссийского Профсоюза образования.

- Не скрою, этот результат дался непросто, - говорит Людмила Хорошавина. - Кто-скажет, что профсоюзное членство более 50% - не так уж много. Я так не считаю, потому что сегодня привлекать людей в Профсоюз становится все более сложной задачей. Мой основной «секретный прием» - агитация личным примером. Люди видят и слышат меня, знают обо всех мероприятиях, которые Профсоюз провел, проводит или планирует провести. Есть профсоюзный стенд с информацией, есть моя страничка в «Одноклассниках». Кстати, на стенде размещены не только чисто профсоюзные документы, но и что-то интересное, познавательное. Например, советы, как избавиться от простуды или правильно засолить дачный урожай. Ведь я по образованию историк, работать с информацией умею и люблю.

Одно из важных направлений в работе профкома, отмечает Людмила Хорошавина – культурно-массовая работа.

- День воспитателя, 8 марта, Новый год мы всегда проводим по-профсоюзному, вместе. Иногда в кафе встречаемся, иногда на своей территории. Всегда сами готовим развлекательную программу: стихи, песни, какие-то выступления, благо, что талантов в коллективе много. Костюмы тоже сами готовим. Костяк нашей организации - в основном работники старшего возраста, с опытом профессиональной и профсоюзной работы и желанием что-то делать сообща. Бывали и в Мариинке, и на загородных маршрутах. Я сама увлекаюсь туризмом, хожу в походы и приобщаю к этому своих подопечных. Выезжали на Кравцовские водопады, были на Штыковских прудах. Найти автобус, проложить маршрут, собрать группу - все это моя забота. Причем выезжаем, как правило, семьями, с детьми и мужьями.

Чтобы стать истинным лидером, считает Людмила Хорошавина, недостаточно просто занимать должность председателя профкома.

- Чтобы вести за собой людей, надо отказаться от «экономии» на собственном времени и энергии. Всем понятно, что профсоюзный лидер должен быть хорошо подготовлен, досконально знать юридические аспекты трудовых отношений. Значит, опять садись за учебники и вникай, добирайся до самой сути. Вялому и малоподвижному человеку с ролью лидера справится будет трудно, здесь нужна динамика. Я же своей энергии не жалею. Всегда была такой - и в коммунистической партии, и в комсомоле. Мне даже коллеги предлагали заявиться на конкурс молодых педагогов. Забыли, видимо, что молодежь – это до 35.

О профсоюзной молодежи профлидер говорит не без огорчения.

- Молодые работники относятся к Профсоюзу настороженно, их довольно трудно привлечь к общественной работе. Да и мало их у нас в профорганизации, из 28 человек моложе 35 лет всего 8. Отношение к Профсоюзу в основном потребительское: вы нас веселите, а мы посмотрим. Но я рук не опускаю и продолжаю агитацию. Глядишь, со временем и созреют в нашем саду новые члены Профсоюза образования.

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