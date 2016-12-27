Людмила Хорошавина: Настоящим лидером становится тот, кто щедро делится с людьми своим временем и энергией

|
Людмилу Валерьевну
Хорошавину избрали председателем первичной профсоюзной организации
детского сада № 186 во Владивостоке четыре года назад. За это время
численность организации возросла в девять раз, с 3 до 28 человек, сообщает РИА
VladNews со ссылкой на Приморскую краевую
организацию Общероссийского Профсоюза образования.
- Не скрою, этот результат дался непросто, - говорит Людмила Хорошавина. - Кто-скажет, что профсоюзное членство более 50% - не так уж много. Я так не считаю, потому что сегодня привлекать людей в Профсоюз становится все более сложной задачей. Мой основной «секретный прием» - агитация личным примером. Люди видят и слышат меня, знают обо всех мероприятиях, которые Профсоюз провел, проводит или планирует провести. Есть профсоюзный стенд с информацией, есть моя страничка в «Одноклассниках». Кстати, на стенде размещены не только чисто профсоюзные документы, но и что-то интересное, познавательное. Например, советы, как избавиться от простуды или правильно засолить дачный урожай. Ведь я по образованию историк, работать с информацией умею и люблю.
Одно из важных направлений в работе профкома, отмечает Людмила Хорошавина – культурно-массовая работа.
- День воспитателя, 8 марта, Новый год мы всегда проводим по-профсоюзному, вместе. Иногда в кафе встречаемся, иногда на своей территории. Всегда сами готовим развлекательную программу: стихи, песни, какие-то выступления, благо, что талантов в коллективе много. Костюмы тоже сами готовим. Костяк нашей организации - в основном работники старшего возраста, с опытом профессиональной и профсоюзной работы и желанием что-то делать сообща. Бывали и в Мариинке, и на загородных маршрутах. Я сама увлекаюсь туризмом, хожу в походы и приобщаю к этому своих подопечных. Выезжали на Кравцовские водопады, были на Штыковских прудах. Найти автобус, проложить маршрут, собрать группу - все это моя забота. Причем выезжаем, как правило, семьями, с детьми и мужьями.
Чтобы стать истинным лидером, считает Людмила Хорошавина, недостаточно просто занимать должность председателя профкома.
- Чтобы вести за собой людей, надо отказаться от «экономии» на собственном времени и энергии. Всем понятно, что профсоюзный лидер должен быть хорошо подготовлен, досконально знать юридические аспекты трудовых отношений. Значит, опять садись за учебники и вникай, добирайся до самой сути. Вялому и малоподвижному человеку с ролью лидера справится будет трудно, здесь нужна динамика. Я же своей энергии не жалею. Всегда была такой - и в коммунистической партии, и в комсомоле. Мне даже коллеги предлагали заявиться на конкурс молодых педагогов. Забыли, видимо, что молодежь – это до 35.
О профсоюзной молодежи профлидер говорит не без огорчения.
- Молодые работники относятся к Профсоюзу настороженно, их довольно трудно привлечь к общественной работе. Да и мало их у нас в профорганизации, из 28 человек моложе 35 лет всего 8. Отношение к Профсоюзу в основном потребительское: вы нас веселите, а мы посмотрим. Но я рук не опускаю и продолжаю агитацию. Глядишь, со временем и созреют в нашем саду новые члены Профсоюза образования.
Людмила Хорошавина: Настоящим лидером становится тот, кто щедро делится с людьми своим временем и энергией
Численность профсоюзной организации в детском саду № 186 города Владивостока за четыре года выросла в девять разВладивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
12:41, 27 декабря 2016 Семейный психолог: "Любому родителю не хочется верить, что он явился причиной смерти ребенка"
Специалист рассказала о профилактике подростковых суицидов
04:19, 26 декабря 2016 СМИ: Главу ХК «Адмирал» никто не задерживал
Илья Спокойнов дал комментарий по поводу задержания его жены
09:02, 25 декабря 2016 Председатель Федерации профсоюзов Приморья: "Все, что нужно людям – работа, достойная заработная плата"
Владимир Исаков подвел итоги 2016 года
17:05, 24 декабря 2016 Васильева: вы же не хотите, чтобы ваш ребенок вырос и не смог назвать два стихотворения?
Главная учительница страны стала гостем передачи «Пресс-конференция»
17:43, 22 декабря 2016 Путин рассказал о ценах на электроэнергию на Дальнем Востоке
Президент РФ признал безальтернативность способа выравнивания энерготарифов в ДФО
20:08, 21 декабря 2016 В Екатеринбурге самолёт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы
Никто не пострадал
14:04, 21 декабря 2016 Глава СУ СК Иркутской области: Детей-инвалидов в интернате погубила экономия чиновников
"Целых две сестры на день! На все! И на мед. работу, и на зондовое кормление. На 120 детей!"...