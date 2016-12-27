Неизвестные вырубают хвойные деревья в сквере имени Макарова во Владивостоке

Управление дорог и благоустройства обратилось в полицию с заявлением

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

В минувшие выходные неизвестными лицами были вырублены зеленые насаждения в сквере имени Макарова, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Вандалы спилили голубую ель и белокорую пихту. Сумма ущерба, нанесенного городскому имуществу, составила порядка 80 000 рублей.

Как рассказали в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, хвойные деревья были высажены в сквере имени Макарова несколько лет назад, возраст деревьев составлял около 20 лет.

«Эти крупномерные хвойники высаживали в сквере несколько лет назад. Они хорошо прижились и радовали бы горожан еще сотню лет, - рассказала заместитель начальника отдела текущего содержания и озеленения Екатерина Золотоева. - Хвойные деревья приживаются после посадки очень тяжело. Процент естественного отпада в климатических условиях города Владивостока для хвойников составляет около 40%».

Управление дорог и благоустройства обратилось в полицию по факту вырубки двух крупномерных хвойных деревьев.