Под Комсомольском произошло серьезное ДТП

Погибло 5 человек

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Столкновение двух транспортных средств произошло на 237 километре автодороги Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре между населенными пунктами Лидога и Джонка. По предварительным данным, всего в двух автомобилях находилось 6 человек, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ.

Незамедлительно на место происшествия выехали пожарные расчеты 39 пожарной части и бригады скорой помощи Нанайского района, а также сотрудники полиции.

Один человек получил травмы средней степени тяжести и от госпитализации отказался, еще пять человек были обнаружены без признаков жизни. Пожарные расчеты смыли разлившееся топливо с проезжей части.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливают следственные органы и сотрудники Государственной инспекции по безопасности дорожного движения. Движение автотранспорта в результате аварии не затруднено.