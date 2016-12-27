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Выпускник Уссурийского суворовского училища погиб в авиакатастрофе Ту-154

У офицера осталось двое взрослых дочерей
Фото: ampravda.ru Фото: ampravda.ru
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Среди пассажиров, находившихся на борту разбившегося 25 декабря самолета Минобороны Ту-154, был выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) Александр Ваганов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Аmpravda.ru

В списке погибших, который был опубликован на сайте МО, его фамилию обнаружили сослуживцы.

- Увидел знакомую фамилию и сначала не поверил, так как рядом стояли другие инициалы, — рассказал Ampravda.ru один из друзей погибшего военнослужащего. — Я знал, что Саша служит в штабе Восточного округа. Поэтому стал звонить выпускникам ДВОКУ в Москву, Петербург, Хабаровск. Мы до последнего надеялись, что это другой человек, Сашин однофамилец. Через некоторое время информацию подтвердили родственники и близкие друзья.

46-летний подполковник ВВО Александр Ваганов находился в служебной командировке. Мужчина работал в наградном отделе управления кадров Военно восточного округа. По неподтвержденной информации, офицер был направлен в Сирию для представления к награде военнослужащих из Дальнего Востока. По другой - сопровождал представителей ансамбля песни и пляски ВВО. Александр Ваганов учился в Дальневосточном высшем общевойсковом училище с 1987 по 1991 год. После Уссурийского суворовского училища он поступил в амурский военный вуз.

Супруга погибшего офицера попросила, чтобы ее мужа похоронили в Хабаровске, на Матвеевском кладбище.

У Александра Ваганова осталось двое взрослых дочерей, Валерия и Алина.

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