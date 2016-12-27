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Спорт

"Моряки" уступили в дальневосточном дерби

Последний матч года прошел в родных стенах
Фото: ХК Фото: ХК "Адмирал"
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

26 декабря «Адмирал» провел во Владивостоке свой последний матч в 2016 году, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу клуба.

Соперники сражались в дерби в третий раз в сезоне. 31 августа в Хабаровске «тигры» одержали победу 3:1, а 25 октября во Владивостоке «моряки» взяли реванш 2:1.

Непримиримые соперники в начале матча организовали драку между Ушениных и Макаренко. Затем едва ли не первый бросок в створ «речников» у «моряков» стал голевым: Райту удался роскошный кистевой в дальнюю девятку – 1:0. Гости сравняли за пять минут до перерыва: Крысанову никто не помешал въехать в зону и обыграть Бобкова в очном противостоянии – 1:1.

Во втором периоде болельщики увидели обилие борьбы, попадание в штангу Ткачёва, но не голы.

На экваторе третьего периода хабаровчане вышли вперед – 1:2. «Моряки» быстро сравняли счет: Саюстов сделал трудовой гол, завезя шайбу в воротаа – 2:2. Увы, через минуту Руденков снова вывел «Амур» вперед – 2:3.

За 1.34 минуты до сирены «Адмирал» взял тайм-аут и снял вратаря. За 49 секунд гости удалились и приморцы штурмовали 6 на 4. 

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