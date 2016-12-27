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Приставам пришлось припугнуть приморца, чтобы тот погасил долг

Пока пристав не нагрянет, должник не заплатит
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

В отделе судебных приставов по Уссурийскому городскому округу в отношении местного гражданина было возбуждено исполнительное производство о взыскании транспортного налога в размере 80 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс- службу Управления федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю. Должнику было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства и извещение о явке к судебному приставу. В назначенное время автолюбитель в отделе так и не появился. Вместе с тем судебный пристав выяснил, что в собственности мужчины находятся несколько транспортных средств.

В ходе выезда по адресу регистрации должника один из автомобилей был найден стоящим возле дома. Как только судебный пристав в присутствии понятых приступил к составлению акта описи и ареста машины марки Mitsubishi Fusso, безответственный налогоплательщик в течение часа нашел необходимую сумму и погасил долг в полном объеме. 

Исполнительное производство было окончено.

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