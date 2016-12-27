В МФЦ Владивостока приостановлен прием документов по ряду государственных услуг

Заявителям приносят извинения за эти временные неудобства

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Администрация МКУ «МФЦ ВГО» сообщает: по информации отдела по вопросам миграции УМВД России по г. Владивостоку с 27 декабря 2016 года по 9 января 2017 года в муниципальном многофункциональном центре «Мои документы» не будет осуществляться прием документов по следующим государственным услугам:

«Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации»;

«Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации»;

«Постановка иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту пребывания».

Для получения необходимой консультации можно обратиться в МФЦ по единому многоканальному номеру информационно-справочной службы: +7 (423) 230-34-84.