Победила "Ромашка"

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

В декабре во всех районах Приморского края прошла краевая синхронная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Инициатором мероприятия выступили Приморское краевое отделение «Российского Союза Молодежи» и команда «Интеллектуальные бои Дальневосточного федерального университета».

В Черниговском районе игра была организованна заместителем председателя Общественного совета, лидером местного отделения «Российского Союза Молодежи» Алексеем Щербаковым.

В интеллектуальном состязании принимали участие сборные команды школ района.

Игра состояла из двух туров по 12 вопросов. После обсуждения команда писала ответ и передавала жюри, в состав которого вошли сотрудники полиции.

По результатам районного этапа победила команда «Ромашки», представляющая школу №5 поселка Сибирцево.

Член жюри, старший инспектор по делам несовершеннолетних Наталья Кузьменко вручила участникам грамоты и поблагодарила всех за хорошую игру.