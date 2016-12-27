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Тематическая программа «Мечтай! Загадывай! Желай!» пройдёт во Владивостоке 31 декабря

Жителей и гостей города ждут интересные локальные площадки
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Праздничная новогодняя программа «Мечтай! Загадывай! Желай!» состоится 31 декабря на центральной площади Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Жителей и гостей города ждут интересные локальные площадки, концерт, красочный фейерверк.

В 18 часов здесь развернутся локальные площадки, на сцене будут работать аниматоры в новогодних костюмах – участников мероприятия ждут конкурсы и призы. Так, все желающие смогут поучаствовать в танцевальном конкурсе, испытать свои силы в "петушиных боях" или метании валенка. Подготовлены для горожан несколько фотозон. Например, на площадке «Скатерть-самобранка» поклонники селфи смогут сделать фотографию в русском стиле рядом с самоваром, баранками и кренделями.

В 20 часов стартует концертная программа – для зрителей подготовлены вокальные и хореографические номера. Так, со сцены прозвучат любимые несколькими поколениями новогодние песни – «Разговор со счастьем», «Звенит январская вьюга», «Тройка», «Снежинка», «Кабы не было зимы», «Пять минут» и другие. Безусловно, с Новым годом горожан поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

Кульминацией праздника станет красочный фейерверк. Фейерверк в этом году можно будет увидеть 31 декабря в 22 часа в трёх точках Владивостока: на площади Борцов Революции, в п. Трудовое и на острове Русском (пос. Подножье).

Праздничные мероприятия продолжатся во Владивостоке и в январе. Так, 1 января 2017 года в 11:30 состоится костюмированный «Забег по-домашнему». Все желающие горожане смогут пробежать новогодний кросс от остановки общественного транспорта «Центральная площадь» до банка «Приморье» (улица Светланская, 47).

На центральной площади для участников забега и горожан запланирована праздничная концертная программа - «Новогоднее поздравление» стартует в 12 часов. Гостей мероприятия ждут тематические песни, игры и конкурсы.

7 января в 12 часов на площади состоится празднование Рождества.

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