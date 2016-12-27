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Общество

Более 180 человек спасено приморскими спасателями в 2016 году

Также помощь спасателей получили более трёх тысяч человек.
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Почти 120 операций, в результате которых спасено 182 человека, провели сотрудники Приморской поисково-спасательной службы в 2016 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По словам начальника Приморской краевой поисково-спасательной службы Александра Мартынова, спасатели принимали участие в ликвидации последствий ЧС в Кавалеровском, Чугуевском и Красноармейском районах Приморского края, вызванной тайфуном “Лайонрок”. В ходе проведения поисково-спасательных и других неотложных работ было спасено 147 человек. Была оказана всевозможная помощь людям и сейчас сотрудники проводят восстановительные работы в посёлке Светлая.

Отметим, сегодня Приморская поисково-спасательная служба имеет на вооружении восемь единиц различной автотехники, оснащённой специальным техническим оборудованием для оказания экстренной помощи, 11 плавстредств, водолазное оборудование, квадрокоптеры.

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