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​Депутат: с потребителями «Боярышника» надо действовать жестко

По его мнению, нужно применять недобровольное медицинское освидетельствование и принудительное лечение
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

В России вступил в силу запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией, сообщает РИА VladNews со ссылку Роспотребнадзора. Мера пока временная - на 30 суток. Исключение сделали для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей. Причина такого решения - массовые отравления, в том числе, со смертельным исходом. С 18 по 23 декабря в Иркутске больше 120 человек отравились спиртосодержащим концентратом «Боярышник». 77 погибли. Полиция в Ижевске уже изъяла около 35 тысяч бутылок спиртосодержащей жидкости, опасной для жизни и здоровья граждан, сообщается на сайте МВД по региону. В России стали чаще пить суррогатный алкоголь, - заявил в эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья, доктор медицинских наук, профессор Николай Говорин. 

«В целом, в стране за 9 месяцев 2016 года потребление алкоголя, в том числе и суррогатного, снизилось на 6%. Однако потребление суррогатного алкоголя, включая и лосьоны, остается очень высоким, и составляет от 15 до 18 %», - такие данные привел Николай Говорин в эфире радио Sputnik.

По словам депутата, запрет на розничную торговлю спиртосодержащими жидкостями - мера крайняя, и должна быть не единственной.

«Основанием для такого положения является нормативно-правовая база, поскольку лосьоны не входят в перечень препаратов, которые подчиняются Федеральному Закону №171 о производстве и обороте этилового спирта. Необходимо изменить некоторые положение Федерального Закона и распоряжение Правительства №401, выведя спиртосодержащие жидкости из списка разрешенных для свободной продажи продуктов. С теми, кто ведет асоциальный образ жизни, представляющий опасность и для окружающих, необходимо действовать более жестко - применять недобровольное медицинское освидетельствование и принудительное лечение», - заявил Николай Говорин.

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