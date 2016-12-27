Туристы из КНР устроили поножовщину во Владивостоке

Tсть потсрадавшие

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Китайцы устроили драку с применением холодного оружия, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел неподалеку от гостиницы "Амурский залив". Субботним вечером, 24 декабря, группа туристов из КНР, которые прибыли для участия в в заплыве в водах Амурского залива, возвращалась в гостиницу, когда между двумя из них произошел конфликт. Не сумев найти более веские доводы, один из подвыпивших мукжчин нанес ножевой удар в область живота своему оппоненту. Очевидцы произошедшего вызвали на место происшествия врачей скорой и полицию.

Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе УМВД России по Владивостоку, против нападавшего возбуждено уголовное дело по статье 111 часть 1 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). На данный момент 39-летний подозреваемый задержан. Пострадавший в возрасте 37 лет мужчина находится в больнице.

Следствие продолжается.