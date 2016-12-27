Суд по делу о страшном ДТП в центре Владивостока перенесли на следующий год

Подсудимая заболела

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Слушание по делу Нонны Лепехиной, которая обвиняется в смерти молодой пары, перенесли на 1 февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Фрунзенский суд.

Как ранее сообщало РИА VladNews, заседание было назначено на понедельник, 26 декабря, однако оно было перенесено из-за болезни подсудимой. Слушание перенесено на 1 февраля 2017 года. Суд заслушает свидетелей по делу, которые еще были допрошены.

Напомним, что 16 июля 19-летняя Нонна Лепехина на пешеходном переходе в центре города сбила парня и девушку, которые от полученных травм скончались.

Свою вину обвиняемая полностью признала, однако суд будет рассматривать дело в общем порядке.