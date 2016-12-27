В поездке ребят сопровождали медицинский работник и педагоги

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Из международного аэропорта Владивосток приморские школьники отправляются на новогодние каникулы в Москву, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АО "МАВ". Первый вылет состоялся 25 декабря. В этот день 25 школьников рейсом 1703 отправились на Общероссийскую новогоднюю елку, которая пройдет в Государственном Кремлевском дворце.

Организация и качество обслуживания школьников контролируется оперативным штабом, в состав которого входят руководители производственных подразделений АО «Международный аэропорт Владивосток».

С целью обеспечения максимального комфорта и безопасности организация вылета детей осуществлялась по индивидуальной схеме. Дня юных делегатов была выделена отдельная стойка регистрации и линия предполетного досмотра. На всем пути следования группу сопровождали специалисты службы организации авиационных перевозок, сотрудники здравпункта, представители правопорядка. Для транспорта группы предусмотрен свободный въезд и выезд на территорию привокзальной площади аэропорта. Также в эти дни усилены меры безопасности и процедур предполетного досмотра пассажиров, следующих одновременно с группами детей подконтрольными рейсами.

В составе группы - талантливые школьники, отличники учёбы, победители областных, всероссийских и международных олимпиад и конкурсов, а также дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети сотрудников МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей. В поездке ребят сопровождали медицинский работник и педагоги.

В Москве ребята увидят не только самую главную елку страны, но и примут участие развлекательных мероприятиях: различных экскурсиях, новогодних представлениях.

Аэропорт Владивостока ежегодно организовывает предполетное сопровождение больших групп школьников и с каждым годом стремится улучшать качество обслуживания, обеспечивая комфорт и безопасность юных пассажиров.