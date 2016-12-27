Ученые выяснили, в какие дни женщина выглядит менее привлекательно

Специалисты провели исследование

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования выяснили, в какие дни недели женщина выглядит менее привлекательно, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dni24.ru.

Специалисты провели исследование, результат которого показал, что менее привлекательно женщины выглядят по средам. По словам экспертов, это связано со стрессом в начале рабочей недели и бурно проведенными выходными.

Как оказалось, именно в среду у представительниц прекрасного пола подает уровень жизненный энергии, в результате чего женщина выглядит постаревшей и сильно уставшей. Также специалисты выяснили, что среда является неблагоприятным днем для свиданий.

В ходе исследования специалисты узнали, что четверг является лучшим днем для секса, это связано с тем, что именно в этот день вырабатываются сексуальные гормоны, их уровень увеличивается приблизительно в пять раз.