Семейный психолог: 12:41, 27 декабря Семейный психолог: "Любому родителю не хочется верить, что он явился причиной смерти ребенка" (Эксклюзив)
Суд по делу о страшном ДТП в центре Владивостока перенесли на следующий год 12:18, 27 декабря Суд по делу о страшном ДТП в центре Владивостока перенесли на следующий год
Владивостокские таксисты 17 раз за сутки попались ГАИ-шникам на 11:51, 27 декабря Владивостокские таксисты 17 раз за сутки попались ГАИ-шникам на "горячем" (Эксклюзив)
Новостная лента
Декабрь, 27 вторник
13:34
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
13:29
Аэропорт "Владивосток" проводил приморских школьников на Кремлевскую елку
13:18
Талант человека можно определить по цвету глаз, - ученые
13:04
Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили приморских автолюбителей с новогодними праздниками Фото
12:53
Голод повышает работоспособность, - ученые
12:41
Семейный психолог: "Любому родителю не хочется верить, что он явился причиной смерти ребенка" Эксклюзив
12:38
«Сказки с молоком» приготовили новогодний сюрприз жителям и гостям Владивостока
12:24
Директор не выплачивала зарплату сотрудникам в течении двух лет
12:18
Суд по делу о страшном ДТП в центре Владивостока перенесли на следующий год
12:13
Вертолет МИ-8Т потерпел крушение в Хабаровском крае Фото
12:02
Жителям и гостям Владивостока напоминают о соблюдении пожарной безопасности в новогодние праздники
11:51
Владивостокские таксисты 17 раз за сутки попались ГАИ-шникам на "горячем" Эксклюзив
11:42
Дальневосточникам отказали в снижении цен на электричество Эксклюзив
11:42
Более 200 человек транспортировала санавиация Приморья
11:32
​«Спартак-Приморье» показал откровенно слабую игру
11:31
Во Владивостоке прошёл открытый кубок Тихоокеанского флота по мини-футболу Фото
11:27
Бездомным щенкам во Владивостоке ищут новый дом
11:22
Жители России просят Владимира Путина выдворить из страны Божену Рынску Фото
11:20
На Тихоокеанском флоте завершился прием новобранцев осеннего призыва
11:19
Митинг «КаПУТ капитализму!» прошел в Приморье Фото
11:09
«Приморским партизанам» отменили оправдательный приговор
11:02
Поиски пропавшего мужчины на берегу реки Черная продолжаются
10:59
Свидетель авиакатастрофы в Сочи рассказал подробности падения Ту-154 Видео
10:51
Житель Владивостока попал под колеса автомобиля Land Cruiser Эксклюзив
10:41
Каждый житель Владивостока имеет доступ к получению услуг в городских МФЦ
10:36
Водолазы достали элементы механизма Ту-154
10:19
Большинство россиян хотят для Путина срок
10:14
10 пожаров за сутки произошло в Приморье
10:04
К Новому году «Ростелеком» дарит клиентам скидку до 45% на услуги связи
10:03
Режим ЧС краевого масштаба снимут в Приморье
10:02
Спасатели расширили зону поисковой операции в районе крушения Ту-154 в Адлере
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4060 (196) от 27 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Деды Морозы прошли парадом. Обещали вернуться
Социальная акция «Мандаринка» сплотила горожан
Ни дня без скандала
Пока без обновок – бережем, что имеем
Один на один
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили приморских автолюбителей с новогодними праздниками

Водители обещали соблюдать правила безопасного поведения на дороге
Фото: УМВД России по Приморскому краю Фото: УМВД России по Приморскому краю
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

В преддверии Нового Года сотрудники Госавтоинспекции совместно с Общественным советом при межмуниципальном отделе МВД России «Дальнереченский» провели акцию «Ты водитель не спеши! Поздравленье получи!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю.

Первый этап акции прошел в школах и детских учреждениях. Школьники с удовольствием включились в предпраздничную акцию «Полицейский Дед Мороз». Ребята выслушали полезные советы сотрудников полиции о безопасном поведении во время зимних каникул, после чего перешли к практическим занятиям по изготовлению сувениров и оберегов, предназначавшихся для участников акции.

Второй этап мероприятия продолжился на оживленных улицах городского округа. На центральной площади инспектор дорожно-патрульной службы Александр Горощенко в образе Деда Мороза вместе со Снегурочкой, старшим лейтенантом полиции Ириной Комелягиной, останавливали автомобилистов, напоминали о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения и поздравляли с наступающим Новым годом.

Вместе со сказочными персонажами передавали людям частичку доброты, заряд позитива, хорошее настроение и новогодние поздравления члены Общественного совета Ирина Дымченко и Татьяна Журова. Школьники Алина Косенко и Ангелина Зинчук вручали водителям сувениры, изготовленные своими руками.

Прощаясь с полицейским Дедушкой Морозом, Снегурочкой и его свитой водители обещали соблюдать правила безопасного поведения на дороге.

На этом праздничная акция не закончилась. Сотрудники полиции и общественники продолжат профилактические мероприятия в подшефных и иных детских образовательных учреждениях.

comments powered by Disqus
Похожие новости
«Сказки с молоком» приготовили новогодний сюрприз жителям и гостям Владивостока
12:38, 27 декабря 2016 «Сказки с молоком» приготовили новогодний сюрприз жителям и гостям Владивостока

Премьера состоится 27 декабря

Жителям и гостям Владивостока напоминают о соблюдении пожарной безопасности в новогодние праздники
12:02, 27 декабря 2016 Жителям и гостям Владивостока напоминают о соблюдении пожарной безопасности в новогодние праздники

При возникновении пожара необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную службу

Владивостокские таксисты 17 раз за сутки попались ГАИ-шникам на
11:51, 27 декабря 2016 Владивостокские таксисты 17 раз за сутки попались ГАИ-шникам на "горячем"

Составлены протоколы нарушений ПДД

Более 200 человек транспортировала санавиация Приморья
11:42, 27 декабря 2016 Более 200 человек транспортировала санавиация Приморья

Санавиация сыграла важную роль в спасение жизни людей во время тайфуна «Лайонрок»

На Тихоокеанском флоте завершился прием новобранцев осеннего призыва
11:20, 27 декабря 2016 На Тихоокеанском флоте завершился прием новобранцев осеннего призыва

Всего прибыло более 2000 новобранцев

Каждый житель Владивостока имеет доступ к получению услуг в городских МФЦ
10:41, 27 декабря 2016 Каждый житель Владивостока имеет доступ к получению услуг в городских МФЦ

Итоги уходящего года

К Новому году «Ростелеком» дарит клиентам скидку до 45% на услуги связи
10:04, 27 декабря 2016 К Новому году «Ростелеком» дарит клиентам скидку до 45% на услуги связи

Акция продлится до 28 февраля 2017 года