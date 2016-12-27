Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили приморских автолюбителей с новогодними праздниками

Водители обещали соблюдать правила безопасного поведения на дороге

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

В преддверии Нового Года сотрудники Госавтоинспекции совместно с Общественным советом при межмуниципальном отделе МВД России «Дальнереченский» провели акцию «Ты водитель не спеши! Поздравленье получи!», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю.

Первый этап акции прошел в школах и детских учреждениях. Школьники с удовольствием включились в предпраздничную акцию «Полицейский Дед Мороз». Ребята выслушали полезные советы сотрудников полиции о безопасном поведении во время зимних каникул, после чего перешли к практическим занятиям по изготовлению сувениров и оберегов, предназначавшихся для участников акции.

Второй этап мероприятия продолжился на оживленных улицах городского округа. На центральной площади инспектор дорожно-патрульной службы Александр Горощенко в образе Деда Мороза вместе со Снегурочкой, старшим лейтенантом полиции Ириной Комелягиной, останавливали автомобилистов, напоминали о необходимости неукоснительного соблюдения Правил дорожного движения и поздравляли с наступающим Новым годом.

Вместе со сказочными персонажами передавали людям частичку доброты, заряд позитива, хорошее настроение и новогодние поздравления члены Общественного совета Ирина Дымченко и Татьяна Журова. Школьники Алина Косенко и Ангелина Зинчук вручали водителям сувениры, изготовленные своими руками.

Прощаясь с полицейским Дедушкой Морозом, Снегурочкой и его свитой водители обещали соблюдать правила безопасного поведения на дороге.

На этом праздничная акция не закончилась. Сотрудники полиции и общественники продолжат профилактические мероприятия в подшефных и иных детских образовательных учреждениях.