Директор не выплачивала зарплату сотрудникам в течении двух лет

Привлеченная к ответственности женщина решила дать взятку следователю

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

В Приморском крае завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ООО «Строительная домоуправляющая компания «Бастион-1», сообщает РИА VladNews со ссылкой на Следственное Управление Следственного комитета Российской Федерации. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Как стало известно, бывший директор ООО «Строительная домоуправляющая компания «Бастион-1» в период времени с 2013 по 2015 год не выплатила зарплату своим работникам в общей сумме свыше 697 тыс рублей. Кроме того, привлеченная к уголовной ответственности за невыплату заработной платы, решила дать взятку следователю за принятие решения о прекращении уголовного дела в отношении нее. Деньги должны быть переданы через посредника - адвоката обвиняемой в размере почти 100 тыс рублей.

Следователь сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы и в дальнейшем действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия, организованного сотрудниками регионального ФСБ. Впоследствии посредник получил от следователя макет постановления о прекращении уголовного дела, изготовленный для целей проведения ОРМ, а позже женщина через своего адвоката передала следователю деньги.

После передачи денег он был задержан сотрудниками регионального ФСБ. Таким образом, следователь принял принципиальную позицию и довел расследование уголовного дела до конца, к тому же к уголовной ответственности также привлечен адвокат, передавший взятку.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд вынес приговор адвокату обвиняемой и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.