Приморье: ни дня без политического скандала

Элита, переживая очередной стресс, замерла в ожидании: кто следующий?

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

В прошедшую пятницу одно из местных СМИ преподнесло новость со ссылкой на осведомленные источники в правоохранительных органах: в Москве задержан генеральный директор приморского хоккейного клуба «Адмирал» Илья Спокойнов, более известный под фамилией Митькин. С начала ноября текущего года он также является советником заместителя председателя Государственной думы РФ Сергея Неверова. Позже эту информацию опровергло другое СМИ.

Но примерно в это же время во Владивостоке были задержаны жена Спокойнова Марина Свиридова и советник губернатора Приморья, председатель Союза горнопромышленников Приморского края (два года назад Владимир Миклушевский представлял его горнякам в Дальнегорске как будущего защитника интересов предпринимателей), учредитель ООО «Время радио» Алексей Авершин. В учрежденное им медийное сообщество входят радио «Европа Плюс», радио «Дача», «Дорожное радио», радио «Ретро», «Спорт FM», «Русское радио», «Хит FM» и «Ди FM». Что касается Марины Свиридовой, то до мая 2015 года она числилась учредителем ООО «Освоение», в активе которого была газета «МК» во Владивостоке». В данный момент госпожа Свиридова – генеральный директор ООО «Телерадиокомпания «Новая волна», а также ООО «Время радио». По неофициальным данным, «медиамагнатов» задержали за махинации по выполнению контрактов для Законодательного собрания Приморья и КППК «Примкрайстрой».

Илья Спокойнов, комментируя утку о своем задержании, распространенную «его недоброжелателями в социальных сетях и некоторыми приморскими СМИ», выразил уверенность в невиновности своей супруги. Так это или нет, предстоит выяснить правоохранительным органам. На момент выхода данного номера «В» официальных комментариев по задержанию Свиридовой и Авершина от правоохранительных структур не поступало. По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК России по Приморскому краю Авроры Римской, информация по этому поводу будет дана несколько позже.

Напомним, что Илья Спокойнов, он же Митькин, с 2012 года до убытия в столицу числился советником у Владимира Миклушевского – без официального трудоустройства в этой должности. В местных коридорах власти его называли серым кардиналом политики. В январе 2016 года он вместе с нынешним губернатором Приморья засветился в вертолете Алексея Авершина, взлетающем в пригороде Владивостока с территории Дома переговоров на Санаторной. Об этом скандальном полете с дорогим шампанским тогда писали едва ли не все СМИ края.

Напомним, что это не единственный скандал с краевыми чиновниками, случившийся в уходящем году. Как уже писал «В», весной в СИЗО № 1 попал бывший вице-губернатор Олег Ежов. Его подозревают в получении взятки в размере 2 млн рублей, предназначавшейся для положительного решения вопроса о продлении договора на строительство 12 жилых домов. По этому уголовному делу также арестован Игорь Сологуб, руководитель Приморкрайстроя. В конце ноября сотрудниками УФСБ был задержан Сергей Запорожец, директор компании ОАО «Наш дом – Приморье», ответственный за достройку отеля Hyatt на Корабельной набережной. На минувшей неделе силовики задержали вице-губернатора Сергея Сидоренко, теперь уже бывшего. В данный момент экс-чиновник находится под домашним арестом.