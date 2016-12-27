Жители России просят Владимира Путина выдворить из страны Божену Рынску

Петиция размещена на сайте change.org

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Петиция с требованием лишить российского гражданства светского обозревателя Божену Рынску за пост в соцсети Facebook по поводу крушения самолета Ту-154 собрала уже более 62 тысяч

голосов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Взгляд. Авторы пообещали направить петицию президенту России, а также в Госдуму.

Накануне публикация Рынски вызвала резкое осуждение в обществе. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал ее слова «уродливыми проявлениями сумасшествия».

Ранее с идеей лишить Божену Рынску гражданства выступил член думского по международным делам Виталий Милонов. Он также предложил пустить с торгов ее имущество в пользу фонда

погибшей при авиакатастрофе Доктора Лизы.