​«Спартак-Приморье» показал откровенно слабую игру

Клуб опустился на пятое место

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» на выезде проиграл «Самаре» в последнем мате первого круга регулярного чемпионата Суперлиги со счетом 87:55, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу команды.

Самым результативным игроком в составе нашей команды стал Максим Кривошеев, на счету которого 18 очков.

Столь слабую игру приморская команда в этом сезоне еще не показывала. Если на средней дистанции и под кольцом соперника «Спартак» показал 43-процентную реализацию, то с дальней линии до цели долетело менее четверти мячей. У «Самары» наоборот залетало все.

- Обидное поражение, - посетовал после матча главный тренер БК «Спартак-Приморье» Милош Павичевич.- Будем работать над ошибками, чтобы такое больше не повторялось. Все-таки мы столько ранее работали, столько хорошего было, а тут такой провал в одной игре. Что-то мы делали хорошо, но в целом с нашей стороны провели неудачный матч. «Самара» играла хорошо, надо отдать должное сопернику. Не скажу, что мы плохо защищались, просто они лучше атаковали. Надо провести более детальный анализ.

На новогодние каникулы «Спартак-Приморье» уходит на пятом месте среди 13 команд в турнирной таблице первого дивизиона. После 12 игр у нашего клуба в активе 20 очков.

Следующий матч «Спартак-Приморье» проведет 8 января. На домашней площадке СК «Олимпиец» наша команда будет принимать «Сахалин».