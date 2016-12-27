Более 200 человек транспортировала санавиация Приморья

Санавиация сыграла важную роль в спасение жизни людей во время тайфуна «Лайонрок»

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

За 11 месяцев 2016 года выполнено 189 авиасанзаданий, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. В медучреждения края было транспортировано 209 пациентов. Проведено 11 консультаций на месте.

Санавиация сыграла важную роль в спасение жизни людей во время тайфуна «Лайонрок»: проводилась эвакуация из зоны затопления больных, беременных, людей с ограниченными возможностями. В районы, отрезанные от наземного сообщения, доставлялись медикаменты, вакцины, медицинское оборудование.

Отмечается особенность этих вертолетов - возможность посадки на ограниченные площадки. Так, на территории края возле медучреждений располагается 18 посадочных площадок.

Напомним, санитарная авиация работает в Приморье с 5 февраля 2016 года. Один санитарный вертолет базируется в Кавалерово, второй – во Владивостоке.Характеристики воздушных судов прекрасно подходят для работы на территории Приморья. Они способны подниматься на высоту до 7 тысяч метров, развивать скорость свыше 240 километров в час, к тому же на одной заправке могут пролететь с одного конца края на другой. Одно из главных преимуществ этих вертолетов – «лыжные» шасси, позволяющие сесть практически на любую площадку.



