Бездомным щенкам во Владивостоке ищут новый дом

Животные могут пострадать от рук застройщика

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

В редакцию РИА VladNews обратилась женщина по имени Лариса, которая рассказала о щенках, нуждающихся в помощи.

Бездомные щенки проживают во дворе, в районе Седанки. Недавно молодая собака ощенилась, в результате на улице оказались 6 щенков.

Возле нашего дома идет активная стройка дома и на днях застройщик заявил, что хочет избавиться от щенков, поэтому бьем тревогу, - сказала женщина.

В настоящее время щенки вместе с матерью живут в будке. Соседи относятся в животным с понимаем и постоянно подкармливают их.

- Щенкам около 2,5 месяцев. Мать по размеру мелкая, очень миловидная, отец чуть крупнее, поэтому щенки, скорее всего, вырастут чуть меньше среднего размера. Они очень игривые, социальные и любвеобильные, - сказала Лариса.

Неравнодушие люди решили найти новый дом для собак.

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