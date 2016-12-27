Сильнейшей стала команда берегового ракетного соединения береговых войск Тихоокеанского флота

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке прошёл открытый Кубок Тихоокеанского флота по мини-футболу, посвященный памяти Героя России прапорщика Андрея Днепровского, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту.

В соревнованиях, организованных спорткомитетом Тихоокеанского флота приняли участие 10 команд военнослужащих флотских соединений, авиационных и береговых частей флота, а так же 4 детских команды представлявших Нахимовское училище и военно-патриотические клубы столицы Приморья. Всего в состязаниях приняли участие более 170 человек.

Сильнейшей командой среди военнослужащих стала команда берегового ракетного соединения береговых войск Тихоокеанского флота. В детской подгруппе победу одержала сборная Нахимовского училища.

Победители награждены кубками, а призёры медалями и грамотами Спортивного комитета Тихоокеанского флота.

По словам начальника физической подготовки ТОФ, подполковника Сергея Беневоленского, подобные мероприятия пропагандируют ведение здорового образа жизни среди военнослужащих и школьников, а так же вносят большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи. Кроме того он отметил что в планах Спортивного комитета флота сделать данный турнир ежегодным и привлекать к нему ещё больше команд школьников Владивостока.