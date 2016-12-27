Самые актуальные события на VladNews за 27 декабря 18:01, 27 декабря Самые актуальные события на VladNews за 27 декабря
Во Владивосток пришли самые морозные ночи 17:38, 27 декабря Во Владивосток пришли самые морозные ночи
Украинский художник поглумился над авиакатастрофой в Краснодарском крае 17:33, 27 декабря Украинский художник поглумился над авиакатастрофой в Краснодарском крае
Новостная лента
Декабрь, 27 вторник
18:11
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
18:11
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
18:01
Самые актуальные события на VladNews за 27 декабря
17:38
Во Владивосток пришли самые морозные ночи
17:33
Украинский художник поглумился над авиакатастрофой в Краснодарском крае
17:22
Стало известно о феномене "эмоционального похмелья"
17:07
Неизвестные вырубают хвойные деревья в сквере имени Макарова во Владивостоке Фото
16:56
Под Комсомольском произошло серьезное ДТП
16:47
Сотрудники завода "Прогресс" присоединились к ​"Манекен челлендж" Видео
16:34
Приставам пришлось припугнуть приморца, чтобы тот погасил долг
16:24
Россияне забирают накопления из Пенсионного фонда
16:22
В МФЦ Владивостока приостановлен прием документов по ряду государственных услуг
16:11
Оказалось, что телефонная гарнитура не снижает риск попасть в ДТП
16:01
Приморские школьньки ответили на вопросы полиции "Что?Где?Когда?"
16:01
Найден черный ящик разбившегося Ту-154
15:50
Приморье: ни дня без политического скандала
15:48
Генпрокуратура проверит слова Рынски о погибших при крушении Ту-154‍
15:39
"Моряки" уступили в дальневосточном дерби
15:27
Более 12,5 тысяч нетрвезвых приморских водителей привлекли к ответственности
15:27
Приморские спасатели отмечают профессиональный праздник
15:16
Тематическая программа «Мечтай! Загадывай! Желай!» пройдёт во Владивостоке 31 декабря
15:05
Снег накроет Приморье в четверг
14:51
Более 180 человек спасено приморскими спасателями в 2016 году
14:43
Людмила Хорошавина: Настоящим лидером становится тот, кто щедро делится с людьми своим временем и энергией
14:40
Бюджет Владивостока: скромно, зато безубыточно
14:29
Владивостокцы выйдут на пикет #выстрел_в_спину
14:29
Макияж влияет на материнский инстинкт, - ученые
14:18
Расписание работы медучреждений Приморья на новогодних каникулах
14:13
Выпускник Уссурийского суворовского училища погиб в авиакатастрофе Ту-154
14:07
Туристы из КНР устроили поножовщину во Владивостоке
13:56
Новый год: Осторожно, яды!
13:29
Аэропорт "Владивосток" проводил приморских школьников на Кремлевскую елку
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4060 (196) от 27 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Деды Морозы прошли парадом. Обещали вернуться
Социальная акция «Мандаринка» сплотила горожан
Ни дня без скандала
Пока без обновок – бережем, что имеем
Один на один
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Красота и Здоровье

Стало известно о феномене "эмоционального похмелья"

Явление описано учеными из США
Фото: hurriyet.com.tr Фото: hurriyet.com.tr
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Доцент Нью-Йоркского университета психологии (США) Лила Дивачи (Lila Davachi) и ее коллеги описали явление, при котором сильные эмоциональные переживания вызывают изменения в физиологическом состоянии мозга, которые способны сохраняться в течение еще некоторого периода времени после события, вызвавшего их. Ученые установили, что своего рода «эмоциональное похмелье» также влияет на то, как человек воспринимает и запоминает новые впечатления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Научную Россию». Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Известно, что события и образы, сопряженные с какими-то эмоциями, запоминаются человеком гораздо лучше, чем не связанные. Авторы нового исследования показали, что впечатления, воспринятые сразу после эмоционального переживания, также удерживаются в памяти довольно крепко.

В ходе эксперимента психологи предложили одной группе добровольцев просмотреть видеоряд, в начале которого были сцены, вызывающие эмоции, за которыми следовали сцены «обычные». Вторая же группа, напротив, смотрела то же самое, но в обратной последовательности - сначала «обычные», а уж потом «эмоциональные» сцены. Во время эксперимента ученые следили за активностью зон мозга испытуемых при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ).

Через шесть часов все участники прошли тест на запоминание ранее увиденных изображений. Результаты показали, что испытуемые, которые подверглись воздействию эмоциональных сцен в начале представления, лучше запомнили и последующие «нейтральные» фрагменты, по сравнению с группой, которая смотрела те же самые изображения, только в обратном порядке.

Снимки ФМРТ указали на причину этого феномена - возбуждение нейронов, вызванное эмоциональным впечатлением, продолжается еще от 20 до 30 минут после вызвавшего его события и влияет на восприятие и запоминание последующих впечатлений, возможно, не связанных с сильными эмоциями.

«То, как мы запоминаем события, определяется не только взаимодействием с внешним миром, но также сильно зависит от нашего внутреннего состояния. Результаты нашего исследования ясно показывают, что наше познание во многом зависит от предшествующего опыта и, в частности, от эмоционального состояния», - прокомментировала доктор Дивачи.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Макияж влияет на материнский инстинкт, - ученые
14:29, 27 декабря 2016 Макияж влияет на материнский инстинкт, - ученые

Последствия воздействия BPS проявлялись в нескольких поколениях

Новый год: Осторожно, яды!
13:56, 27 декабря 2016 Новый год: Осторожно, яды!

Чем можно отравиться во время праздников

Талант человека можно определить по цвету глаз, - ученые
13:18, 27 декабря 2016 Талант человека можно определить по цвету глаз, - ученые

Специалисты провели исследование

Голод повышает работоспособность, - ученые
12:53, 27 декабря 2016 Голод повышает работоспособность, - ученые

Поголодать заставили 1,5 тысячи человек

Голод повышает трудоспособность людей, - ученые
03:15, 27 декабря 2016 Голод повышает трудоспособность людей, - ученые

Специалисты провели исследование

Молитва активизирует те же участки мозга, что и секс, - ученые
23:26, 26 декабря 2016 Молитва активизирует те же участки мозга, что и секс, - ученые

Специалисты провели исследование

Морепродукты продлевают жизнь, - ученые
17:02, 26 декабря 2016 Морепродукты продлевают жизнь, - ученые

«Дары моря» помогают бороться с лишним весом