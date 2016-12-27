Явление описано учеными из США

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Доцент Нью-Йоркского университета психологии (США) Лила Дивачи (Lila Davachi) и ее коллеги описали явление, при котором сильные эмоциональные переживания вызывают изменения в физиологическом состоянии мозга, которые способны сохраняться в течение еще некоторого периода времени после события, вызвавшего их. Ученые установили, что своего рода «эмоциональное похмелье» также влияет на то, как человек воспринимает и запоминает новые впечатления, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Научную Россию». Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Neuroscience.

Известно, что события и образы, сопряженные с какими-то эмоциями, запоминаются человеком гораздо лучше, чем не связанные. Авторы нового исследования показали, что впечатления, воспринятые сразу после эмоционального переживания, также удерживаются в памяти довольно крепко.

В ходе эксперимента психологи предложили одной группе добровольцев просмотреть видеоряд, в начале которого были сцены, вызывающие эмоции, за которыми следовали сцены «обычные». Вторая же группа, напротив, смотрела то же самое, но в обратной последовательности - сначала «обычные», а уж потом «эмоциональные» сцены. Во время эксперимента ученые следили за активностью зон мозга испытуемых при помощи функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ).

Через шесть часов все участники прошли тест на запоминание ранее увиденных изображений. Результаты показали, что испытуемые, которые подверглись воздействию эмоциональных сцен в начале представления, лучше запомнили и последующие «нейтральные» фрагменты, по сравнению с группой, которая смотрела те же самые изображения, только в обратном порядке.

Снимки ФМРТ указали на причину этого феномена - возбуждение нейронов, вызванное эмоциональным впечатлением, продолжается еще от 20 до 30 минут после вызвавшего его события и влияет на восприятие и запоминание последующих впечатлений, возможно, не связанных с сильными эмоциями.

«То, как мы запоминаем события, определяется не только взаимодействием с внешним миром, но также сильно зависит от нашего внутреннего состояния. Результаты нашего исследования ясно показывают, что наше познание во многом зависит от предшествующего опыта и, в частности, от эмоционального состояния», - прокомментировала доктор Дивачи.