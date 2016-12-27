Талант человека можно определить по цвету глаз, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что о талантах человека можно рассказать по его цветы глаз, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Daily.

Специалисты провели исследование, результат которого показал, что самыми талантливыми считаются люди, у которых васильковая радужная оболочка. А также, что наиболее успешными являются обладатели голубых глаз.

По словам экспертов, люди с карими глаза меньше удовлетворены своим материальным положением и карьерой.

Также ученые отмечают, что голубоглазые намного успешнее осваивают тяжелые профессии и показывают хорошие результаты в обучении.