Митинг «КаПУТ капитализму!» прошел в Приморье

Его провели коммунисты

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Приморские коммунисты провели в городе Партизанске митинг солидарности, в котором приняло участие более ста жителей города и соседнего Партизанского района.

Как сообщил РИА VladNews депутат Законодательного Собрания Приморского края Владимир Беспалов, в мероприятии приняли участие депутат Владимир Хмелев, депутаты-коммунисты Думы Партизанского городского округа Геннадий Нагибин, Владимир Густяков, Владислав Котренко, Валерий Коробка, а так же Михаил Короленко, Лира Ивлева, Евгений Полуэктов, Николай Фудин, Виктор Лясун, Валентин Лопатин, Михаил Романенко и Александр Гонтарь.

Спикеры говорили и губительных банковских процентах, плохих дорогах Партизанске, росте цен на топливо и услуги, ограничениях на ввоз японских автомобилей, о росте безработицы и бедности, экологических проблемах и платной медицине, проблемах водоснабжения с. Углекаменск, незавидной судьбе российских пенсионеров, и о сущности капитализма.

Митинг солидарности проходил под лозунгом «КаПУТ капитализму!». Большой плакат красного цвета с такими словами митингующие держали в руках. Несмотря на декабрьский холод, участники митинга не расходились, внимательно слушали ораторов и одобрительно поддерживали их аплодисментами.

В конце своего публичного мероприятия участники митинга громко постучали ложками по пустым автомобильным канистрам в знак того, что от роста цен зависит и цена поездок, и стоимость продуктов на столах.