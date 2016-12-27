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Оказалось, что телефонная гарнитура не снижает риск попасть в ДТП

Австралийские ученые провели соответствующее исследование
Фото: kelleyandcanterbury.com Фото: kelleyandcanterbury.com
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Австралийские ученые показали, что разговор по мобильному телефону замедляет реакцию водителей вне зависимости от наличия гарнитуры. Результаты работы опубликованы в журнале Accident Analysis & Prevention, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Известно, что пользование мобильным телефоном за рулем повышает риск дорожно-транспортных происшествий. Так, прошлые исследования показали, что телефон отвлекает внимание водителя от ситуации на дороге и снижает скорость его реакции примерно на 15 процентов, или одну треть секунды. При этом эффект наблюдается и в лабораторных, и в естественных условиях, а наиболее подвержены таким авариям водители в возрасте от 18 до 24 лет.

Самым аварийным считается разговор по телефону без гарнитуры. Поскольку в этом случае на руле остается только одна рука, что ухудшает контроль над транспортным средством, в ряде стран пользование мобильной связью без гарнитуры во время вождения запрещено. Однако точные психомоторные показатели, которые связаны с пользованием телефоном за рулем, например скорость реакции в различных дорожных ситуациях, до сих пор изучены недостаточно.

Чтобы восполнить пробел, ученые из Квинслендского технологического университета провели серию экспериментов на симуляторе вождения CARRS-Q. Участие в исследовании приняли 32 водителя в возрасте 21–26 лет, которые были разделены на три группы. Испытуемые из первой группы выполняли на симуляторе различные задачи, разговаривая по телефону обычным способом, из второй - по громкой связи, из третьей - без использования телефона.

Одним из элементов эксперимента стала проверка периферического зрения: например, авторы изучали реакцию водителей в ответ на начинающего переходить дорогу пешехода. Результаты показали, что скорость реакции добровольцев, говоривших по телефону, в среднем была на 40 процентов ниже, чем у контрольной группы. Иными словами, «нарушители» реагировали на пешехода на одну секунду позднее - это 11 метров при скорости в один километр в час.

По словам ученых, результат оказался идентичен для всех участников, которые пользовались телефоном, вне зависимости от свободы рук. Причем эффект чаще наблюдался среди неопытных водителей. Авторы связали это с быстрой утомляемостью: во время сеанса мобильной связи мозг последних стремится снизить нагрузку, ограничив входящую информацию. Первой под ограничение попадает визуальная информация, которая не поступает в рабочую память.

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