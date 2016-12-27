«Приморским партизанам» отменили оправдательный приговор

Суд удовлетворил аппеляцию прокуратуры

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор «приморским партизанам», которые обвинялись в убийстве четырех жителей Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Интерфакс. Дело отправлено на новое рассмотрение.

Суд удовлетворил апелляцию прокуратуры, не согласившейся с оправдательным приговором.

Напомним, что в конце июля Приморский краевой суд вынес оправдательный приговор «приморским партизанам». Пятерых подсудимых признали невиновными в нападении на четырех жителей Кировского района и их убийстве. Двое обвиняемых были освобождены в зале суда. Троя фигурантов дела остались под стражей, так как им предстоит отбывать наказания по другим преступным эпизодам.