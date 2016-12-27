Приморье: ни дня без политического скандала 15:50, 27 декабря Приморье: ни дня без политического скандала
Снег накроет Приморье в четверг 15:05, 27 декабря Снег накроет Приморье в четверг
Бюджет Владивостока: скромно, зато безубыточно 14:40, 27 декабря Бюджет Владивостока: скромно, зато безубыточно
Новостная лента
Декабрь, 27 вторник
15:58
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
15:58
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
15:50
Приморье: ни дня без политического скандала
15:48
Россияне забирают накопления из Пенсионного фонда
15:39
"Моряки" уступили в дальневосточном дерби
15:27
Более 12,5 тысяч нетрвезвых приморских водителей привлекли к ответственности
15:27
Приморские спасатели отмечают профессиональный праздник
15:16
Тематическая программа «Мечтай! Загадывай! Желай!» пройдёт во Владивостоке 31 декабря
15:05
Снег накроет Приморье в четверг
14:51
Более 180 человек спасено приморскими спасателями в 2016 году
14:43
Людмила Хорошавина: Настоящим лидером становится тот, кто щедро делится с людьми своим временем и энергией
14:40
Бюджет Владивостока: скромно, зато безубыточно
14:29
Владивостокцы выйдут на пикет #выстрел_в_спину
14:29
Макияж влияет на материнский инстинкт, - ученые
14:18
Расписание работы медучреждений Приморья на новогодних каникулах
14:13
Выпускник Уссурийского суворовского училища погиб в авиакатастрофе Ту-154
14:07
Туристы из КНР устроили поножовщину во Владивостоке
13:56
Новый год: Осторожно, яды!
13:29
Аэропорт "Владивосток" проводил приморских школьников на Кремлевскую елку
13:18
Талант человека можно определить по цвету глаз, - ученые
13:04
Полицейский Дед Мороз и Снегурочка поздравили приморских автолюбителей с новогодними праздниками Фото
12:53
Голод повышает работоспособность, - ученые
12:41
Семейный психолог: "Любому родителю не хочется верить, что он явился причиной смерти ребенка" Эксклюзив
12:38
«Сказки с молоком» приготовили новогодний сюрприз жителям и гостям Владивостока
12:24
Директор не выплачивала зарплату сотрудникам в течении двух лет
12:18
Суд по делу о страшном ДТП в центре Владивостока перенесли на следующий год
12:13
Вертолет МИ-8Т потерпел крушение в Хабаровском крае Фото
12:02
Жителям и гостям Владивостока напоминают о соблюдении пожарной безопасности в новогодние праздники
11:51
Владивостокские таксисты 17 раз за сутки попались ГАИ-шникам на "горячем" Эксклюзив
11:42
Дальневосточникам отказали в снижении цен на электричество Эксклюзив
11:42
Более 200 человек транспортировала санавиация Приморья
11:32
​«Спартак-Приморье» показал откровенно слабую игру
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4060 (196) от 27 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Деды Морозы прошли парадом. Обещали вернуться
Социальная акция «Мандаринка» сплотила горожан
Ни дня без скандала
Пока без обновок – бережем, что имеем
Один на один
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Красота и Здоровье

Макияж влияет на материнский инстинкт, - ученые

Последствия воздействия BPS проявлялись в нескольких поколениях
Фото: holidaybr.ru Фото: holidaybr.ru
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Нейробиологи из Массачусетского университета в Амхерсте провели исследования, во время которого специалистами было выяснено, что химическое вещество бисфенол С может негативно повлиять на материнские инстинкты у мышей и их поведение в отношении к потомству, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Стоит отметить, что вещество бисфенол С (BPS) было обнаружено в детских пластиковых бутылочках, косметике и средствах личной гигиены.

BPS начал активно применяться после того, как выяснилось, что похожее вещество бисфенол А способно оказывать негативное влияние на эндокринную систему человека.

Нейробиологами было принято решение провести исследование и выяснить влияние BPS на поведение мышей в плане их отношения к потомству. Группа беременных грызунов была разделена на три равные части: первые не подвергались воздействию BPS вовсе, вторые получили небольшую дозу, а третьи – двойную. Далее специалисты проводили наблюдение за постройкой гнезда и уходом за мышатами.

Как оказалось, мыши, которые находились под воздействием BPS, имели проблемы с адаптивностью к потребностям своих детей. Аналогичные изменения наблюдались и спустя поколения.

Нейробиологи решили проверить, как BPS воздействует на поведение мышей в плане их отношения к потомству. Как оказалось, их способность адаптироваться к потребностям маленьких мышат на ранних стадиях развития была нарушена под влиянием BPS, причем эти изменения наблюдались и спустя поколение. Также специалисты заметили у пострадавших от химического вещества мышей гиперактивность, компульсивное поведение.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Новый год: Осторожно, яды!
13:56, 27 декабря 2016 Новый год: Осторожно, яды!

Чем можно отравиться во время праздников

Талант человека можно определить по цвету глаз, - ученые
13:18, 27 декабря 2016 Талант человека можно определить по цвету глаз, - ученые

Специалисты провели исследование

Голод повышает работоспособность, - ученые
12:53, 27 декабря 2016 Голод повышает работоспособность, - ученые

Поголодать заставили 1,5 тысячи человек

Голод повышает трудоспособность людей, - ученые
03:15, 27 декабря 2016 Голод повышает трудоспособность людей, - ученые

Специалисты провели исследование

Молитва активизирует те же участки мозга, что и секс, - ученые
23:26, 26 декабря 2016 Молитва активизирует те же участки мозга, что и секс, - ученые

Специалисты провели исследование

Морепродукты продлевают жизнь, - ученые
17:02, 26 декабря 2016 Морепродукты продлевают жизнь, - ученые

«Дары моря» помогают бороться с лишним весом

Ученые выяснили, как у людей появился мозг
16:31, 26 декабря 2016 Ученые выяснили, как у людей появился мозг

В этом помогли древнейшие из ныне живущих позвоночных