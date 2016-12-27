Макияж влияет на материнский инстинкт, - ученые

Последствия воздействия BPS проявлялись в нескольких поколениях

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Нейробиологи из Массачусетского университета в Амхерсте провели исследования, во время которого специалистами было выяснено, что химическое вещество бисфенол С может негативно повлиять на материнские инстинкты у мышей и их поведение в отношении к потомству, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Стоит отметить, что вещество бисфенол С (BPS) было обнаружено в детских пластиковых бутылочках, косметике и средствах личной гигиены.

BPS начал активно применяться после того, как выяснилось, что похожее вещество бисфенол А способно оказывать негативное влияние на эндокринную систему человека.

Нейробиологами было принято решение провести исследование и выяснить влияние BPS на поведение мышей в плане их отношения к потомству. Группа беременных грызунов была разделена на три равные части: первые не подвергались воздействию BPS вовсе, вторые получили небольшую дозу, а третьи – двойную. Далее специалисты проводили наблюдение за постройкой гнезда и уходом за мышатами.

Как оказалось, мыши, которые находились под воздействием BPS, имели проблемы с адаптивностью к потребностям своих детей. Аналогичные изменения наблюдались и спустя поколения.

Нейробиологи решили проверить, как BPS воздействует на поведение мышей в плане их отношения к потомству. Как оказалось, их способность адаптироваться к потребностям маленьких мышат на ранних стадиях развития была нарушена под влиянием BPS, причем эти изменения наблюдались и спустя поколение. Также специалисты заметили у пострадавших от химического вещества мышей гиперактивность, компульсивное поведение.