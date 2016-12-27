Новый год: Осторожно, яды!

Чем можно отравиться во время праздников

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Ученые предупреждают: во время новогодних праздников на столе могут оказаться небезопасные продукты. И это относится не только к традиционно заполняющему праздничный стол жареному и сладкому, но и к довольно безобидным продуктам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Вокруг света».

Наиболее токсичным продуктом, который может оказаться на праздничном столе, специалисты называют марципан. Смесь измельченного в муку миндаля и сахарного сиропа - традиционный рождественский десерт в некоторых европейских странах. Используется марципан и для украшения тортов, и в конфетах.

Между тем миндаль содержит амигдалин, который, расщепляясь в кишечнике, превращается в синильную кислоту, легко всасывающуюся в кровь. Эта ядовитая жидкость вызывает кислородное голодание и может привести к остановке дыхания и смерти. Впрочем, по расчетам британского химика Катрин Харкап, смертельная доза довольно велика - нужно съесть по крайней мере 35 килограммов марципана за раз. Ядра горького (дикого) миндаля содержат гораздо больше амигдалина, но в пищевой промышленности используется другая разновидность - сладкий миндаль.

Второй в списке потенциально опасных продуктов - мускатный орех, который добавляют в самые разные блюда, от мяса до выпечки. В его состав входит миристицин, чрезмерное употребление которого может может спровоцировать тошноту, расширение зрачков, головокружение, тахикардию и другие малоприятные симптомы. Последствия могут появиться при употреблении всего 1-1,5 ядер мускатного ореха, а негативный эффект может сохраняться несколько дней.

Традиционное рождественское украшение в Англии, омела, содержит форатоксин. Этот токсичный компонент оказывает сильное воздействие на сердце.

Еще одно декоративное растение, пуансеттия (или молочай красивейший), также небезопасно. При повреждении листьев и стеблей растение выделяет сок, который содержит раздражающие кожу эфиры.