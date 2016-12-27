Жителям и гостям Владивостока напоминают о соблюдении пожарной безопасности в новогодние праздники

При возникновении пожара необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную службу

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

С наступлением холодов начинается активное использование населением электротехнических и теплогенерирующих устройств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Традиционно в данный период времени основное количество пожаров происходит по электротехническим причинам и по причинам, связанным с неправильным устройством или эксплуатацией теплогенерирующих устройств, печей и дымоходов.

Администрация Владивостока, Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДСС) и управление по делам ГО и ЧС напоминают о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации теплогенерирующих и электротехнических устройств. Соблюдение техники безопасности позволит максимально обезопасить себя от риска возникновения пожара.

При возникновении пожара необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную службу по телефону «01» или с сотового «010», «112».