Голод повышает работоспособность, - ученые

Поголодать заставили 1,5 тысячи человек

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Группа ученых из США провела исследование, которым они пытались выяснить, как влияет голод на процесс работы человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Оказалось, что ранее люди рассуждали не правильно, когда говорили, что трудолюбие будет падать с ростом чувства голода. Специалистам удалось опровергнуть данный факт и узнать, что все-таки голод является катализатором для повышения трудоспособности.

В исследовании ученых приняло участие более 1500 жителей штата Калифорния. Каждый из участников являлся сотрудников одной из местный компаний, род деятельности которой заключается в разработке новых технологий. Все добровольцы отказались от приема пищи на 36 часов (не есть с вечера понедельника, до утра среды).

Во вторник специалистам удалось выяснить, что более 85% сотрудников компании продемонстрировали невиданную ранее креативность и трудоспособность, в сравнении с их обычными рабочими днями.

Такое необычное наблюдение ученые объясняют тем, что когда организм человека испытывает голод, то он начинает использовать энергию из резервных «хранилищ», дающих возможность работать более продуктивно.