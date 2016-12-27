«Сказки с молоком» приготовили новогодний сюрприз жителям и гостям Владивостока

Премьера состоится 27 декабря

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Впервые соединить рождественские гимны и философскую притчу о поиске счастья решили создатели проекта «Сказки с молоком», сообщает РИА VladNews со ссылкой на организаторов.

Сегодня, 27 декабря, в Музее Города состоится премьера «Синей птицы». Уникальность этого проекта заключается в том, что в дополнение к традиционному чтению сказки, полноправным участником постановки станет и исполнительница рождественских гимнов, лауреат и дипломант всероссийских и международных юношеских конкурсов, солистка Приморской филармонии Александра Ласинская.

- Это для нас новый опыт. Мы решили, что Новый год – это как раз такой период, когда хочется чего-то необычного, интересного и такое соединение мастерства чтеца и певца дает уникальный результат. Скажу честно, это эксперимент, мы пробуем новую форму, если она окажется востребованной, то мы будем активно использовать ее в нашем проекте. Но пока «Синяя птица» - уникальна. Так что ждем всех в 18.00 во вторник на презентацию, - говорит куратор проекта «Сказки с молоком» Александр Киктенко.

Одним из слагающих успеха – уникальная работа всех его участников: чтеца, звукорежиссера, отвечающего за музыкальное сопровождение, и художника, который сразу же при чтении сказки создает образы. Складываясь, всё вместе создает самый уютный проект города «Сказки с молоком». Как говорят организаторы, уже сейчас большое количество желающих попасть на премьеру «Синей птицы».

Между тем, зал рассчитан всего на 20 человек.

О наличии свободных мест можно узнать по телефону: 222-50-77

Презентация новой сказки состоится 27 декабря, в Музее Города (Петра Великого, 6) в 18 часов.

Телефон для записи 222-50-77