Поиски пропавшего мужчины на берегу реки Черная продолжаются

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Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Обращение с просьбой оказать помощь в проведении водолазных работ и поиске мужчины, пропавшего 22 декабря на реке Черная в районе села Данильченково Лазовского района, поступило еще 22 декабря.

Вчера, 26 декабря, было произведено 4 водолазных спуска, осмотрено 4000 м2 подводной акватории в устье реки Черная. Поиск результата не дал.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в Приморье на реке Черная возле села Данильченково Лазовского района пропал мужчина 1951 года рождения. В ходе розыска сотрудниками полиции на берегу реки был обнаружен автомобиль гражданина с заведенным двигателем и включенными фарами, напротив машины находится полынья. Для оказания помощи полиции в проведении водолазных работ и поиске мужчины выехала группа спасателей. Было произведено 4 спуска водолазов, осмотрено 8000 кв. м подводной акватории.

Поиски пропавшего продолжатся сегодня.