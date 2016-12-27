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Общество

Владивостокские таксисты 17 раз за сутки попались ГАИ-шникам на "горячем"

Составлены протоколы нарушений ПДД
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Владивостокские таксисты 17 раз за сутки попались ГАИ-шникам на "горячем"; в отношении нарушителей ПДД составлены соответствующие протоколы, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Кроме того, составлено 7 протоколов в отношении водителей автобусов."Отличились" и пешеходы, попавшиеся на нарушениях 45 раз.

Всего в приморской столице зафиксировано 227 нарушений ПДД. Составлены протоколы по фактамне предоставления преимущества пешеходам (28), тонировке не по ГОСТу (17), перевозке не пристегнутых детей (9). Восемь владивостокцев сели за руль пьяными, пятеро превысили скорость, а двое попались на выезде на встречную полосу.

Нарушений правил парковки зарегистрировано 12, все водители находились в своих авто. На штраф-стоянку транспортные средства не привозились.

Во Владивостоке зарегистрировано 75 ДТП, в одном из которых пострадал пешеход. Аварий с материальным ущербом - 46. Составлено 18 европротоколов.

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