Водолазы достали элементы механизма Ту-154

Поиски продолжаются

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Водолазы извлекли из вод Черного моря два элемента разбившегося самолета Ту-154 в Адлере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Спасатели достали из воды среднюю часть фюзеляжа, а именно два элемента механизма управления. Осколки самолета Ту-154 разбросаны на участке в диаметре 500 метров. Место падения объекта было разделено на 15 секторов, семь из которых уже были исследованы. Продолжается операция по обнаружению остальных останков корабля.

В Москву уже начинают доставлять тела погибших на генетическую экспертизу. Первая жертва уже была опознана.

Поисковая операция продолжается в круглосуточном режиме.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в воскресенье, 25 декабря, в Краснодарском крае произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли 92 человека.