Во Владивостоке водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил во дворе жилого дома пешехода, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. ДТП произошло в 9 часов утра около дома по Некрасовской, 59. Установлено, что 46-летний водитель джипа повернул с Некрасовской во двор. Пострадавший 33-летний мужчина получил перелом лучевой кости правой руки и направлен на амбулаторное лечение.
Житель Владивостока попал под колеса автомобиля Land Cruiser
Пострадавший получил переломВладивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.
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