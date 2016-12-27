Житель Владивостока попал под колеса автомобиля Land Cruiser

Пострадавший получил перелом

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил во дворе жилого дома пешехода, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. ДТП произошло в 9 часов утра около дома по Некрасовской, 59. Установлено, что 46-летний водитель джипа повернул с Некрасовской во двор. Пострадавший 33-летний мужчина получил перелом лучевой кости правой руки и направлен на амбулаторное лечение.