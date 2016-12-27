Житель Владивостока попал под колеса автомобиля Land Cruiser 10:51, 27 декабря Житель Владивостока попал под колеса автомобиля Land Cruiser (Эксклюзив)
10 пожаров за сутки произошло в Приморье 10:14, 27 декабря 10 пожаров за сутки произошло в Приморье
Режим ЧС краевого масштаба снимут в Приморье 10:03, 27 декабря Режим ЧС краевого масштаба снимут в Приморье
Новостная лента
Декабрь, 27 вторник
10:57
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров
10:51
Житель Владивостока попал под колеса автомобиля Land Cruiser Эксклюзив
10:41
Каждый житель Владивостока имеет доступ к получению услуг в городских МФЦ
10:36
Водолазы достали элементы механизма Ту-154
10:19
Большинство россиян хотят для Путина срок
10:14
10 пожаров за сутки произошло в Приморье
10:04
К Новому году «Ростелеком» дарит клиентам скидку до 45% на услуги связи
10:03
Режим ЧС краевого масштаба снимут в Приморье
10:02
Спасатели расширили зону поисковой операции в районе крушения Ту-154 в Адлере
09:52
В Приморье налажен выпуск котлет с кишечной палочкой и рыбы со спиртом
09:42
Протухающая рыба из Приморья срывает импортозамещение в РФ
09:42
Жительница Приморья отожгла на утреннике так, что не смогла припарковать свой автомобиль
09:34
Ящур, АЧС и птичий грипп: в России продолжается борьба с опасными инфекциями
09:27
Три муниципальных библиотеки предстали перед читателями в совершенно новом виде Фото и Видео
09:16
Жительница Приморья осуждена за «золотую» кражу
09:09
«Восточный Порт» бережно относится к вагонам
09:04
Гороскоп на 27 декабря
08:51
Несколько домов во Владивостоке останется без водоснабжения Адреса
08:42
Часть Владивостока останется без света во вторник, 27 декабря Адреса
08:39
Во Владивостоке сегодня, 27 декабря, без осадков
08:33
В приморском поселке создана добровольная народная дружина
07:01
Полиция изъяла у приморца синтетические наркотики
05:34
Гостей на МедиаСаммите-2017 станет в два раза больше Фото
04:02
Приморцы выявляют контрафактный алкоголь с помощью смартфона
03:15
Голод повышает трудоспособность людей, - ученые
02:51
17 команд примут участие в турнире по дворовому хоккею на кубок главы Владивостока Игоря Пушкарёва
01:34
Тысячи уличных фонарей освещают улицы, дворы, скверы и набережные Владивостока Видео
00:03
В Забайкалье мужчина украл корову, чтобы отметить Новый год
Декабрь, 26 понедельник
23:26
Молитва активизирует те же участки мозга, что и секс, - ученые
22:28
Житель Петербурга облил свою мать кипятком
21:43
Брат мэра Владивостока оставлен под арестом Эксклюзив
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4060 (196) от 27 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Деды Морозы прошли парадом. Обещали вернуться
Социальная акция «Мандаринка» сплотила горожан
Ни дня без скандала
Пока без обновок – бережем, что имеем
Один на один
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Общество

Каждый житель Владивостока имеет доступ к получению услуг в городских МФЦ

Итоги уходящего года
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

К пяти действующим во Владивостоке городским отделениям «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2016 году добавилось территориально-обособленное структурное подразделение на о.Русский (ул. Экипажная, 10), что позволило увеличить общее количество окон приема заявителей до 108, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивосток.  Было также организовано дополнительное рабочее место для консультирования заявителей в подразделении пос. Трудовое.

Таким образом, сегодня 98 % жителей Владивостока имеют доступ к получению услуг в МФЦ по принципу «одного окна». Для их удобства отделения МФЦ № 3 (проспект 100-летия Владивостока, 44) и № 5 (Партизанский проспект, 28-а) переведены на семидневный режим работы в неделю.

В 2016 году 410 396 человек обратились в городские МФЦ для получения различных услуг. Это больше чем в три раза, по сравнению с 2015 годом. А в одну из недель ноября 2016 года в отделения МФЦ Владивостока обратилось рекордное количество заявителей – 10 389. Количество предоставляемых услуг возросло здесь с 62 до 161. Их оказывают 256 сотрудников – на 97 больше, чем год назад.

Среди муниципальных услуг наиболее востребованной является услуга «Прием заявлений и постановка на учет в образовательные организации, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования», она была оказана 4 191 заявителю.

Заявителям предоставлена возможность выбора наиболее удобной записи на прием: предварительно (через интернет – это портал сети МФЦ Приморского края, портал «Госуслуги»), по электронной очереди непосредственно в одном из отделений учреждения или через единую информационно-справочную службу МФЦ по многоканальному телефону 8(423)230-34-84. Эта служба в связи с большой востребованностью переведена на усиленный режим работы – 7 дней в неделю с 8 часов утра до 20 часов (по воскресеньям до 19:30). Для обращений граждан открыт также адрес электронной почты городского МФЦ – info@mfcvl.ru.

Доступом к порталу «Госуслуги» в 2016 году воспользовались свыше 11 тысяч заявителей, в то время как за 2015 год их было лишь 1 065. В течение года в единую информационно-справочную службу МФЦ поступило более 45 тысяч звонков (в 2015 году их было немногим более 20 тысяч).

Во всех отделениях МФЦ благодаря системе «Ваш контроль» заявителям доступен сервис оценки качества услуг, где за 2016 год было опрошено более 79 тысяч человек. По результатам опроса подавляющее большинство заявителей (98%) оказались полностью удовлетворены качеством предоставляемых услуг.

В 2016 году документовед отдела приема и выдачи документов отделения № 3 МФЦ ВГО Наталья Андарак приняла участие в региональном конкурсе «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края» в номинации «Лучший специалист муниципального МФЦ» и стала лауреатом. А коллектив МФЦ Владивостока стал победителем этого конкурса и награжден дипломом и сертификатом на 1 млн. рублей. В настоящее время отделение № 3 представляет МФЦ столицы Приморья на всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» 2016 года.

Развитие доступной, качественной и эффективной системы предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ – одно из приоритетных направлений работы администрации города Владивостока.

comments powered by Disqus
Похожие новости
К Новому году «Ростелеком» дарит клиентам скидку до 45% на услуги связи
10:04, 27 декабря 2016 К Новому году «Ростелеком» дарит клиентам скидку до 45% на услуги связи

Акция продлится до 28 февраля 2017 года

Режим ЧС краевого масштаба снимут в Приморье
10:03, 27 декабря 2016 Режим ЧС краевого масштаба снимут в Приморье

Завершилась и выплата компенсаций пострадавшим от тайфуна приморцам

Три муниципальных библиотеки предстали перед читателями в совершенно новом виде
09:27, 27 декабря 2016 Три муниципальных библиотеки предстали перед читателями в совершенно новом виде

Итоги уходящего года

«Восточный Порт» бережно относится к вагонам
09:09, 27 декабря 2016 «Восточный Порт» бережно относится к вагонам

Выгрузка производится посредством вагоноопрокидывателей

Гороскоп на 27 декабря
09:04, 27 декабря 2016 Гороскоп на 27 декабря

Сегодня не следует ставить перед собой важных целей и задач

Несколько домов во Владивостоке останется без водоснабжения
08:51, 27 декабря 2016 Несколько домов во Владивостоке останется без водоснабжения

Плановое отключение

Часть Владивостока останется без света во вторник, 27 декабря
08:42, 27 декабря 2016 Часть Владивостока останется без света во вторник, 27 декабря

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00