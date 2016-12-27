Каждый житель Владивостока имеет доступ к получению услуг в городских МФЦ

Итоги уходящего года

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

К пяти действующим во Владивостоке городским отделениям «Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» в 2016 году добавилось территориально-обособленное структурное подразделение на о.Русский (ул. Экипажная, 10), что позволило увеличить общее количество окон приема заявителей до 108, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивосток. Было также организовано дополнительное рабочее место для консультирования заявителей в подразделении пос. Трудовое.

Таким образом, сегодня 98 % жителей Владивостока имеют доступ к получению услуг в МФЦ по принципу «одного окна». Для их удобства отделения МФЦ № 3 (проспект 100-летия Владивостока, 44) и № 5 (Партизанский проспект, 28-а) переведены на семидневный режим работы в неделю.

В 2016 году 410 396 человек обратились в городские МФЦ для получения различных услуг. Это больше чем в три раза, по сравнению с 2015 годом. А в одну из недель ноября 2016 года в отделения МФЦ Владивостока обратилось рекордное количество заявителей – 10 389. Количество предоставляемых услуг возросло здесь с 62 до 161. Их оказывают 256 сотрудников – на 97 больше, чем год назад.

Среди муниципальных услуг наиболее востребованной является услуга «Прием заявлений и постановка на учет в образовательные организации, реализующие основные образовательные программы дошкольного образования», она была оказана 4 191 заявителю.

Заявителям предоставлена возможность выбора наиболее удобной записи на прием: предварительно (через интернет – это портал сети МФЦ Приморского края, портал «Госуслуги»), по электронной очереди непосредственно в одном из отделений учреждения или через единую информационно-справочную службу МФЦ по многоканальному телефону 8(423)230-34-84. Эта служба в связи с большой востребованностью переведена на усиленный режим работы – 7 дней в неделю с 8 часов утра до 20 часов (по воскресеньям до 19:30). Для обращений граждан открыт также адрес электронной почты городского МФЦ – info@mfcvl.ru.

Доступом к порталу «Госуслуги» в 2016 году воспользовались свыше 11 тысяч заявителей, в то время как за 2015 год их было лишь 1 065. В течение года в единую информационно-справочную службу МФЦ поступило более 45 тысяч звонков (в 2015 году их было немногим более 20 тысяч).

Во всех отделениях МФЦ благодаря системе «Ваш контроль» заявителям доступен сервис оценки качества услуг, где за 2016 год было опрошено более 79 тысяч человек. По результатам опроса подавляющее большинство заявителей (98%) оказались полностью удовлетворены качеством предоставляемых услуг.

В 2016 году документовед отдела приема и выдачи документов отделения № 3 МФЦ ВГО Наталья Андарак приняла участие в региональном конкурсе «Лучший муниципальный многофункциональный центр Приморского края» в номинации «Лучший специалист муниципального МФЦ» и стала лауреатом. А коллектив МФЦ Владивостока стал победителем этого конкурса и награжден дипломом и сертификатом на 1 млн. рублей. В настоящее время отделение № 3 представляет МФЦ столицы Приморья на всероссийском конкурсе «Лучший многофункциональный центр России» 2016 года.

Развитие доступной, качественной и эффективной системы предоставления государственных и муниципальных услуг через МФЦ – одно из приоритетных направлений работы администрации города Владивостока.