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Россия

Большинство россиян хотят для Путина срок

Две третьих опрошенных уверены, что так будет лучше для страны
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Почти две третьих россиян хотят, чтобы следующим президентом России стал Владимир Путин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные опроса портала Griffon.

63% опрошенных уверены, что так будет лучше для государства. В опросе приняли участие 1034 совершеннолетних россиянина, проживающих в городах с населением 100 тысяч человек и более. Опрос проводился онлайн и по телефону. 

Президентские выборы в России состоятся 11 марта 2018 года. По нормам законодательства РФ, действующий президент имеет право на выдвижение своей кандидатуры - на четвертый срок. Согласно различным соцопросам, проголосовать за него готовы 66, 82, 87 процентов россиян (Фонд общественное мнение, Левада-центр, "Эхо Москвы").

Напомним, что сам Владимир Путин во время пресс-конференции 23 декабря 2016 года ушел от ответа на вопрос, будет ли он участвовать в президентских выборах-2018, отметив только, что даст знать, "когда созреет время". Как сообщил Путин, принимая решение, он оценит ситуацию в России и в мире. Также глава государства отметил, что проведение в РФ досрочных выборов в 2017 году "возможно, но не целесообразно".

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