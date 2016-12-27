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10 пожаров за сутки произошло в Приморье

Один человек пострадал
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

В период с 26 по 27 декабря в Приморье ликвидировано 10 возгораний, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ МЧС России.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 10 пожаров. На тушение было задействовано 106 человек личного состава и 28 единиц техники.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о возгорании двухэтажного дома по улице Пушкинская,63. Прибыв на место происшествия спустя шесть минут, огнеборцы провели разведку. на полу в горящем здании находился мужчина, которого вынесли из объятой пламенем квартиры и передали врачам скорой медицинской помощи, которые констатировали у пострадавшего ожог лица. 

Общая площадь возгорания составила 200 кв. м.

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