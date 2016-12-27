Спасатели расширили зону поисковой операции в районе крушения Ту-154 в Адлере

Эксперты на данном участке работают в круглосуточном режиме

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Поисковая операция в районе крушения самолета Ту-154 продолжается, в настоящее время спасатели расширили расширить зону поиску, сообщает РИА VladNews со ссылку МЧС России.

В настоящее время в поисковых работах задействованы 3,5 тысяч человек и 200 единиц техники.

Поиск ведется круглосуточно.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в воскресенье, 27 декабря, в Краснодарском крае потерпел крушение самолет, на борту которого находились 92 человека. Все они погибли.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.