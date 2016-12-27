Режим ЧС краевого масштаба снимут в Приморье

Завершилась и выплата компенсаций пострадавшим от тайфуна приморцам

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 декабря, режим чрезвычайной ситуации краевого уровня, действовавший в Приморье после прохождения тайфуна «Лайонрок» с конца августа, снимут во всех муниципалитетах Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщил руководитель департамента гражданской защиты Валентин Басаргин, режим ЧС все еще действует в 12 муниципалитетах края, в общей сложности же в зону ЧС попали 27 из 34 муниципалитетов Приморья. Напомним, что режим ЧС краевого уровня был введен в Приморье 31 августа в связи с наводнением, вызванным прохождением разрушительного тайфуна “Лайонрок” по территории края. Cо 2 сентября по 2 октября в крае действовал режим ЧС федерального уровня. На сегодняшний день основные восстановительные работы в муниципалитетах края завершены.

Завершилась и выплата компенсаций пострадавшим от тайфуна приморцам.

Один из ключевых вопросов на повестке дня – это приобретение жилья, взамен признанного непригодным. Как сообщила директор департамента труда и соцразвития Приморского края Лилия Лаврентьева, на сегодняшний день выдано 396 свидетельств гражданам, чьи дома были признаны непригодными в результате тайфуна, из 432. Жилье подобрали 180 семей, 37 договоров находится на оформлении, еще 38 на регистрации. Оплачено уже 54 сделки на 117 миллионов рублей. Общий объем необходимого финансирования составляет почти 815 миллионов рублей. Эти средства будут направлены из федерального бюджета.

Особое внимание уделяется законности сделок. Договоры оплачиваются только по решению межведомственных муниципальных комиссий, либо они должны подтверждаться оценкой экспертов или кадастровой стоимостью приобретаемой недвижимости. Это делается для того, чтобы обезопасить граждан от завышенной стоимости жилья и возможного мошенничества. Ответственность за работу межведомственных комиссий несут лично главы муниципалитетов.

Что касается восстановления пострадавших в ходе тайфуна домов, отремонтировано 14 домовладений в шести районах края, еще в двух домах в Кавалеровском районе работы завершат на этой неделе, добавил замглавы департамента градостроительства Роман Ахияров. Еще 26 семей подали заявки на ремонт весной 2017 года.

Для восстановления дорожного полотна отсыпано более 200 кубометров грунта. Проезд обеспечен по всем участкам, восстановлено земельное полотно, работы продолжаются еще в трех районах края – Тернейском, Лазовском и Ольгинском. Всего в ходе прохождения тайфуна в Приморье было повреждено 549 километров дорог и 124 мостовых сооружения. Росавтодор подтвердил 260 миллионов в текущем году и 1,7 миллиардов рублей в следующем на восстановление дорожной инфраструктуры Приморья. Проблемными участками остаются мост через реку Большая Уссурка в Красноармейском районе Приморья и дорога к поселку Светлая в Тернейском. Губернатор поручил обеспечить проезд по этим направлениям до конца января.

Напомним, в период прохождения тайфуна «Лайонрок» в конце сентября – начале августа на территории Приморья были подтоплены 27 районов края, 170 населенных пунктов, более 15 тысяч домовладений, более 21 тысячи земельных участков и почти 30 тысяч сельскохозяйственных земель. Полностью отключались от электроснабжения 56 населенных пунктов, отсутствовала связь с 51 населенным пунктом. В результате тайфуна в крае разрушено 549 километров дорог и 189 водопропускных труб.