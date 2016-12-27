В Приморье налажен выпуск котлет с кишечной палочкой и рыбы со спиртом

Система контроля качества отказала или не существует?

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

По результатам последних исследований, проведённых Приморской межобластной ветеринарной лабораторией Россельхознадзора (город Уссурийск), выявлено 14 случаев несоответствия пищевой продукции, выпущенной приморскими производителями, Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям Таможенного союза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморья.

Так, ряд местных производителей сдал в лабораторию Россельхознадзора пробы своей продукции для проведения исследований в рамках производственного контроля и ветеринарной сертификации. По их результатам бактерии группы кишечной палочки были обнаружены в мясных котлетах и лососёвых головах горячего копчения. В последних также было выявлено превышение уровня бактериальной обсемененности в 270 раз, что говорит о том, что ветеринарно-санитарные нормы при их производстве, хранении и транспортировке не соблюдались.

В свою очередь, при проведении исследований по органолептическим показателям, была забракована партия слабосолёной кеты по причине сильного спиртового привкуса и запаха.

В ходе проведения лабораторных исследований в рамках пищевого мониторинга было забраковано 11 партий говядины и свинины. В 7 партиях говядины весом 790 кг был выявлен антибиотик бензилпенициллин, превышение допустимого уровня которого составило от 1,3 до 6,1 раза. В ещё 4 партиях весом 490 кг был обнаружен антибиотик тетрациклин, допустимый уровень которого был превышен от 1,5 до 3,7 раза.

В настоящее время результаты исследований внесены в государственную информационную систему в области ветеринарии «Веста», и эта продукция уже не сможет попасть в свободный оборот.