Жительница Приморья отожгла на утреннике так, что не смогла припарковать свой автомобиль

Происходящее попало в камеры видеонаблюдения

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Накануне, 26 декабря, приморская автоледи в алкогольном опьянении поразила всех своей способностью парковаться, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Экипажи ДПС.

Как рассказали очевидцы, девушка ехала с детского утренника своего ребенка, который в момент происшествия также находился в автомобиле. Из-за того, что автоледи находилась «подшофе» с парковкой у нее возникли некоторые трудности.

Припаркованные автомобили на придомовой территории в считанные минуты оказались притертыми. Однако девушку это не смущало, и она продолжала движение.

- Представьте, если бы она была за рулём внедорожника, - посмеялись комментаторы.