Жительница Приморья отожгла на утреннике так, что не смогла припарковать свой автомобиль

Накануне, 26 декабря, приморская автоледи в алкогольном опьянении поразила всех своей способностью парковаться, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Экипажи ДПС.
Как рассказали очевидцы, девушка ехала с детского утренника своего ребенка, который в момент происшествия также находился в автомобиле. Из-за того, что автоледи находилась «подшофе» с парковкой у нее возникли некоторые трудности.
Припаркованные автомобили на придомовой территории в считанные минуты оказались притертыми. Однако девушку это не смущало, и она продолжала движение.
- Представьте, если бы она была за рулём внедорожника, - посмеялись комментаторы.