Ящур, АЧС и птичий грипп: в России продолжается борьба с опасными инфекциями

За неделю выявлено 8 новых очагов

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

В период с 17 по 23 декабря 2016 года страны сообщили во Всемирную организацию здравоохранения животных (МЭБ) о 378 очагах особо опасных болезней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморья.

Ящур на территории России был зарегистрирован в c. Кайластуй, Краснокаменского района, Забайкальского края. Заболевшие животные обнаружены в нескольких ЛПХ. В неблагополучном пункте содержится 871 голова КРС, 164 головы МРС, 235 голов свиней. Клинические признаки обнаружены у КРС (заболело 24 головы).

За прошедшую неделю в России было выявлено 6 очагов африканской чумы свиней. В Республике Чувашия (3 очага), во Владимирской (1) и Липецкой (1) областях заболевание выло выявлено среди диких кабанов, в Саратовской области (1) — у домашних животных.

Очаг высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП) зарегистрирован в ст. Чебургольская, Красноармейского района, Краснодарского края. Вспышка зарегистрирована в ЛПХ, где содержалось 86 кур, из которых заболело и пало 74.

Африканская чума свиней выявлена в Польше (5) и в Украине (2).

За данный период ветеринарные службы 13 стран сообщили в МЭБ о вспышках высокопатогенного гриппа птиц: Германия (8), Иран (4), Нигерия (1), Нидерланды (14), Польша (3), Румыния (2), Сербия (3), Украина (3), Финляндия (2), Франция (24), Швейцария (1), Швеция (3), Япония (2). Заболевание так же было выявлено в ранее благополучной Великобритании (1). Очаги слабопатогенного гриппа птиц отмечены во Франции (10).

На территории Италии (27), Кипра (3) и Франции (247) вновь выявлены очаги блютанга. Нодулярный дерматит зарегистрирован в Греции (2).

Ветеринарные службы Словакии сообщили в МЭБ об очаге инфекционной анемии лошадей (1). Очаг сибирской язвы зарегистрирован в Танзании (1).

Специалисты Информационно-аналитического центра при ФГБУ «ВНИИЗЖ» продолжают следить за развитием эпизоотической ситуации в мире по особо опасным болезням животных и птиц.